Stavolta si parla di Lorenzo Insigne morto | bufala sull’incidente stradale

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ancora un rilancio per una fake news che fa temere il peggio su un personaggio famoso, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore a proposito di. No, l’ex esterno del Napoli, fondamentale anche per la vittoria degli Europei nell’estate 2021, è vivo e vegeto per fortuna, motivo per il quale ricondividere contenuti di dubbia origine che girano sui social non farà altro che alimentare una bugia. Purtroppo, infatti, sempre più spesso questi post vengono rilanciati da persone “normali”, propense magari a dare l’ultimo saluto a qualcuno che hanno imparato ad apprezzare negli anni. Oggi sidi: analizziamo la nuovaper un personaggio ...