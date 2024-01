Statali | scatti di carriera decisi dai dirigenti Zangrillo | «Potranno promuovere i dipendenti | come nel privato»

Ad essere coinvolti negli aumenti sono i lavoratoriin servizio presso Ministeri, Agenzie ... delle ferie non godute , degliautomatici in busta paga : accadrà, ce la metteremo tutta, ......finanziamenti insufficienti per adeguare l'indennità di vacanza contrattuale dei dipendenti... delle ferie non godute aglistipendiali . Tutti diritti lesi, sui quali sempre più ...Dal 1º gennaio i veicoli in transito dal Kosovo alla Serbia non dovranno coprire i simboli statali con degli adesivi. Con il nuovo anno i kosovari potranno anche viaggiare nell'Unione europa fino a tr ...Come previsto dal nuovo Codice degli Appalti da martedì 2 gennaio scatta la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici.