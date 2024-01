Statali | scatti di carriera decisi dai dirigenti Zangrillo | «Potranno promuovere i dipendenti | come nel privato»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo, sta per partire la nuova stagione contrattuale. Qual è l?obiettivo di questa tornata al di là della parte...

Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo , sta per partire la nuova stagione contrattuale. Qual è l?obiettivo di questa tornata al di ... (ilmessaggero)

Ad essere coinvolti negli aumenti sono i lavoratoriin servizio presso Ministeri, Agenzie ... delle ferie non godute , degliautomatici in busta paga : accadrà, ce la metteremo tutta, ......finanziamenti insufficienti per adeguare l'indennità di vacanza contrattuale dei dipendenti... delle ferie non godute aglistipendiali . Tutti diritti lesi, sui quali sempre più ...Visite straordinarie al restauro della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca ad Arezzo, il centenario di Italo Calvino a Roma, il primo zoo d’artista a Bologna. Il nuovo anno parte nel se ...Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, sta per partire la nuova stagione contrattuale. Qual è l’obiettivo di questa tornata al di là della ...