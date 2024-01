Star Wars | la regista del film su Rey Skywalker | Sarà un davvero speciale

(Di martedì 2 gennaio 2024) LaSharmeen Obaid-Chinoy ha parlato del prossimocon protagonista Rey, anticipando cheun progetto. La saga diproseguirà con undedicato alla storia di Rey, il personaggio interpretato da Daisy Ridley nella recente trilogia cinematografica. Sharmeen Obaid-Chinoy si occuperà della regia del progetto e ha ora parlato del prossimo capitolo della storia in una nuova intervista rilasciata alla CNN. Le parole dellamaker La, parlando del lungometraggio che mostrerà Reymentre inizia a gettare le basi per un nuovo Ordine Jedi, ha dichiarato: "Sonoelettrizzata per il progetto perché ...

La saga diproseguirà con un film dedicato alla storia di Rey Skywalker , il personaggio interpretato da Daisy Ridley nella recente trilogia cinematografica. Sharmeen Obaid - Chinoy si occuperà della ...