Stangata per le famiglie | nel 2024 aumenti fino a 974 euro | aumenti dall’assicurazione auto fino alle bollette

(Di martedì 2 gennaio 2024) Bergamo. Ilinizia all’insegna dei rincari. Secondo il Codacons ad aumentare, in questo anno appena cominciato, saranno i prezzi dall’RCalla telefonia, con unagenerale, per famiglia, che sarà di 974. Senza dimenticare che diremo addio al mercato tutelato dell’energia, con possibili anche maxi rincari proprio nel settore. Il nuovo anno porterà brutte sorprese per le tasche dei consumatori, conche andranno dagli alimentari all’Rc, passando per banche e telefonia, ledovranno mettere mano al portafogli e andare incontro adche, in alcuni casi, potrebbero essere particolarmente sostanziosi – spiega l’associazione –. Si parte da ...