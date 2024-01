Sport per dimagrire aiuta anche il cervello | bastano 4000 passi

(Di martedì 2 gennaio 2024) Da uno studio buone notizie per chi è già alle prese con sessioni di corsa, bici o palestra per smaltire chili delle Feste Lo, in misura non necessariamente maxi, fa bene al fisico e al. Chi - preda dei sensi di colpa post cenone di Capodanno - già il 2 gennaio ha indossato

L’affare per portare Mazzocchi al Napoli si è concluso, secondo quanto riportato da Sportitalia: “Colpo in chiusura per il Napoli : è in arrivo ... (ilnapolista)

Che sia allora il tempo almenouna presa di coscienza sullocome metafora della vita. Così come augurava agli atleti, il papa sportivo, Giovanni Paolo II, invitandoli a correre "verso una ...La sua passionele moto resta intatta anche ora, con il rimpianto di non essere nato nell'era della motorizzazione a 2 tempi del Motomondiale. In questa intervista espone con la solita ...Il Giudice Sportivo ha comunicato i giocatori squalificati per la diciannovesima giornata di Serie A e tra questi c'è Manuel Locatelli. Dunque il centrocampista bianconero non sarà a disposizione per ...Nuove idee, coraggio e voglia di emergere, questi sono i segreti del Girona, primo in Liga e con gli occhi di tutto il mondo calcistico addosso ...