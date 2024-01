Spezia | occhi in casa Cremonese per l'attacco

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lolavora per un rinforzo in. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, i liguri sono interessati a Frank Tsadjout, punta ex Milan...

... Roma su Chalobah, la Lazio sogna Ferguson Restando in tema di centrali: la Roma ha messo gli... che i toscani potrebbero rimpiazzare col ritorno di Zurkowski dallo. Rinnovi in alto mare ...Un drammatico incidente ha sconvolto il primo giorno del 2024 nella provincia della, dove un uomo di 85 anni è morto annegato dopo essere finito in mare con la propria auto sotto gli...Bartomej Dragowski sembra essere lontano dallo Spezia, soprattutto dopo la promozione dell’olandese Zoet a titolare. Il polacco è infatti fra i possibili partenti anche a causa dell’ingaggio important ...La Spezia. Un drammatico incidente ha sconvolto il primo giorno del 2024 nella provincia della Spezia, dove un uomo di 85 anni è morto annegato dopo essere finito in mare con la propria auto sotto gli ...