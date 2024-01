Sparo di Capodanno | il deputato Pozzolo Fdi indagato per lesioni aggravate Fatto lo stub sulle mani

Sparo a Capodanno , il deputato FdI invoca l’immunità parlamentare per non consegnare i vestiti Si è rifiutato di consegnare i vestiti ai ... (tpi)

Proseguono gli accertamenti sulloavvenuto durante la festa diAndrea Delmastro . Nel corso dell'indagine, per verificare chi avesse in mano la pistola dalla quale è partito un colpo, è stato richiesto di effettuare l'...La sera diil deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo era "molto allegro e mostrava la pistola ... che è già stato sentito dai carabinieri riguardo loche ha ferito il 31enne ...Si è proceduto, altresì, al sequestro di n. 1 arma da sparo tipo pistola revolver marca North American Arms Provo UT ca. 22 long rifle (con relativo munizionamento) e al sequestro del proiettile ...Emanuele Pozzolo è indagato per lesioni aggravate. In Procura a Biella è stato aperto un fascicolo nei confronti del deputato di Fratelli d’Italia dal momento che è sua la pistola che nella notte di C ...