Sparo al veglione di Capodanno | Pozzolo indagato per lesioni colpose

...dichiara di essere rimasto allibito per quanto successo e che se avesse saputo che Pozzolo girava armato non lo avrebbe di certo invitato a quel. Poi specifica che nel momento dellosi ...... è stata eseguita con carattere d'urgenza al fine di rinvenire residui/tracce di polvere da... Leggi anche Parte colpo da pistola del deputato Pozzolo, un ferito al. Fdi: "Incidente, non ...Anima il dibattito politico il caso di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia proprietario della pistola con cui durante un veglione di Capodanno in provincia di Biella è rimasto leggermente ...Il parlamentare di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, si è sottoposto ieri mattina al test della polvere da sparo.