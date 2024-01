Sparo al veglione di Capodanno col sottosegretario Delmastro | Serracchiani Pd | “Meloni non può continuare a coprire”

(Di martedì 2 gennaio 2024) « Un deputato di FdI possiede una pistola che porta alla festa dia cui partecipano ilalla Giustiziadi FdI e la sua scorta. La pistola è carica e con il colpo in canna e ferisce un uomo. Non è una fiction di seconda serata. Ilche fa dossieraggio contro l’opposizione affidando le notizie riservate al collega Donzelli, il senatore che presenta...

Così, in un'intervista a Repubblica, il sottosegretario Andrea Delmastro, riguardo alla vicenda dellopartito dalla pistola del deputato FdI Emanuele Pozzolo aldi Capodanno che ha ...'Un deputato di Fdi possiede una pistola che porta alla festa di capodanno a cui partecipano il sottosegretario alla Giustizia Delmastro di Fdi e la sua scorta. La pistola è carica e con il colpo in ...Quarantotto anni, originario di Cento, nel Ferrarese: chi è Francesco Ferioli, l’uomo accusato dell’omicidio del coinquilino Andrea Beluzzi, consumatosi a San Giovanni in Persiceto, in provincia di ...Lo sparo alla festa di Capodanno di Delmastro rilancia lo sbraitare della sinistra. Pd e opposizioni sguazzano in un incidente che ha fatto parecchio discutere. E ora a… Leggi ...