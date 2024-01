Spari al Capodanno | mi chiedo di che natura siano i rapporti di Delmastro con la penitenziaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Quel colpo di pistola, partito forse accidentalmente la notte didal revolver del deputato Pozzolo di FdI, in realtà è stato un colpo di flash, che ha illuminato una scena altrimenti inosservabile. Le cronache, che si concentrano sul fatto che un deputato di FdI girasse armato e con il colpo in canna la notte di, descrivono una situazione che merita di essere fissata e messa in relazione con un altro fatto, che fin ad ora (mi pare) nessuno abbia collegato. Alla festa organizzata nella proloco di Rosazza, comune in cui è sindaca la sorella di, partecipavano una trentina di persone (non proprio la folla di una piazza gremita) e tra queste oltre al sottosegretario, gli agenti della sua scorta e pure i famigliari di almeno un agente, visto che la vittima dell’inopportuno colpo di ...