Spari a Capodanno | il deputato Pozzolo FdI indagato per lesioni L’opposizioine insorge

(Di martedì 2 gennaio 2024) La notte disi è trasformata in un dramma dai contorni ancora sfumati nella città di Biella, dove ilEmanuele, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, èper, atto dovuto per compiere tutte le indagini del caso, dal momento che è lui il proprietario della pistola. Le circostanze, tutt'ora poco chiare, hanno generato sconcerto e polemiche. Secondo quanto riportato dai carabinieri del nucleo investigativo di Biella,avrebbe deciso di sottoporsi soltanto a prelievi parziali, rifiutando di consegnare i propri abiti. Il prelievo, avvenuto circa sei ore dopo l'accaduto, ha coinvolto solo parte dei vestiti indossati dalpiemontese durante quella concitata notte.Tuttavia, la questione prende una piega controversa in ...

