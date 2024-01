Spari a Capodanno | il deputato Emanuele Pozzolo sottoposto al test dello stub | «Non ho sparato io»

«Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d'Italia». Per il partito di Giorgia Meloni ... (ilmattino)

“Sono basita, senza parole, per me è un fatto assolutamente incredibile”. A pronunciare queste parole ai microfoni di Sky TG24 è stata Francesca ... (tg24.sky)

Nelle immagini la sede della Pro Loco locale di Rosazza , in provincia di Biella, teatro della festa di Capodanno dove è rimasto ferito per un colpo ... (ilfattoquotidiano)

Avvalendosi dell'immunità parlamentare, il deputato Pozzolo non ha effettuato il test per verificare l'esistenza dei residui di sparo nelle sue mani (ilgiornale)

La procura di Biella ha comunicato che non potrà più detenere armi Sullo stesso argomento:alla festa didi Delmastro: la pistola è del deputato Pozzolo (FdI) Meloni accorpa ...La 'reazione' del premier Insomma, quanto è accaduto alla festa didi Biella e la nuova bufera su Delmastro rischiano di trasformarsi in un grosso boomerang per il premier Giorgia Meloni . ...Delmastro è già nel mirino delle opposizioni perché rinviato a giudizio per la rivelazione di segreti nel caso dell'anarchico Cospito.Il parlamentare di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, si è sottoposto ieri mattina al test della polvere da sparo.