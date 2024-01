Spalletti | “No alla Superlega Per l’Italia ho visto nuovi giovani”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 2 gennaio 2024) Luciano, Ct del, ha parlato a Rai 2 del suo ruolo, deiosservati, dellae della differenza tra De Laurentiis e Gravina. Le sue dichiarazioni: RICORDI MONDIALI 2006 – «Ricordo tutto del Mondiale del 2006 in Germania: il blocco creato da Lippi, al quale mi accomuna solo, al momento, l’essere come lui toscano…la sequenza dei cinque rigoristi sicuri di segnare in finale…Ogni contrasto dietro il quale c’era tutto il muscolo della squadra». DIFFERENZE ADL-GRAVINA – «Sono come giorno e notte: uno è imprenditore l’altro da sempre uomo di calcio, e’ giusto ci siano approcci diversi. E’ innegabile che siano entrambi presidenti vincenti, stanno facendo cose importanti per il nostro calcio. La cosa che mi e’ piaciuta di piu’ di Gravina e’ avermi messo da sempre a mio agio, ...