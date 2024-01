Sophia Loren e Brigitte Bardot | nel 2024 la bellezza fa novanta

(Di martedì 2 gennaio 2024) La mora e la bionda, ma la stessa tenacia e lo stesso gran carattere. L’Italia e la Francia. La carnalità mediterranea, la sensualità snob d’oltralpe. La continua ribalta e la totale riservatezza, pur nella comune salvaguardia della vita privata. Diversissime eppure così simili,, due star assolute, che oltre alla forza del carattere hanno in comune il fatto di...

Lunedì 9 settembre è avvenuto un incontro epico in prima serata su Canale5. Durante il consueto appuntamento di Grande Fratello due protagoniste ... (ilfattoquotidiano)

"Come sta davvero mia zia":, le parole chiare di Alessandra MussoliniPrima fra le star,('Del 1934 come mio padre, fu una delle prime attrici per le quali abbiamo creato splendidi gioielli,con cui abbiamo un bellissimo rapporto'). Nel futuro, chissà, ci ...La mora e la bionda, ma la stessa tenacia e lo stesso gran carattere. L’Italia e la Francia. La carnalità mediterranea, la sensualità snob d’oltralpe. La ...La mora e la bionda, ma la stessa tenacia e lo stesso gran carattere. L'Italia e la Francia. La carnalità mediterranea, la sensualità snob d'oltralpe. La continua ribalta e la totale riservatezza, pur ...