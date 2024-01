“Sogno avverato” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | è successo a Capodanno | l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) Non poteva iniziare meglio di così il nuovo anno per. Lui ha aspettato uno dei momenti più suggestivi in assoluto per confermare il suo grande amore nei confronti della compagna. Entrambi hanno vissuto e stanno ancora vivendo un periodo anche non bellissimo, a causa della malattia di Eleonora Giorgi, madre del giovane, che ha scoperto di avere un cancro. Ma orahanno voluto mettere da parte almeno per pochi minuti quel dolore e hanno festeggiato un avvenimento che cambierà nuovamente la loro vita. I fan hanno visto le foto e sono rimasti a bocca spalancata. Non è stato difficile comprendere cosa fosse accaduto proprio nel corso della notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio ...