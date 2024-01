(Di martedì 2 gennaio 2024) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 19/12/2023 SETTORE:ingSEDE DI LAVORO: Perugia Per importante azienda di produzione appartenente al settore metalmeccanico, con sede a Spoleto, siamo alla ricerca di un* . La figura ricercata avrà l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, all’interno di un team multidisciplinare.Si occuperà di modellazione e raccolta dei dati, della creazione di database e della loro gestione e sarà responsabile dello sviluppo e della manutenzione dei. Requisiti richiesti:– Laurea di primo livello in Ingegneria informatica, telecomunicazioni, elettronica o Diploma tecnico in informatica o elettronica;– conoscenza della lingua inglese;– esperienza pregressa nel ruolo preferibilmente in aziende del settore automotive;– conoscenza delle architetture e delle funzionalità dei ...

LONDON, Oct. 23, 2023 /PRNewswire/ -- Codility , the leading technical hiring platform, is excited to announce the launch of its Groundbreaking ... (liberoquotidiano)

... Inc , remarked, 'With the ReverseEngineering.com add - in, you will no longer need multiple stand - alone reverse engineeringsolutions. Simply 3D digitize, reverse, 3D/2D measure, ...Si ricercano, nel dettaglio, circa 50 figure per il brand Mare Digital (Developer,, Data Analyst, ICT Specialist, 3D Modeler) e 10 per il brand Mare Industrial (Process ...Con il fermento intorno all'AI generativa, il Prompt Engineer sono molto richiesti. Ma c'è un grosso problema: ce ne sono davvero pochi.Si ricercano, nel dettaglio, circa 50 figure per il brand Mare Digital (Software Developer, Software Engineer, Data Analyst, ICT Specialist, 3D Modeler) e 10 per il brand Mare Industrial (Process ...