Social Card 2024 | Bonus di 80 Euro ogni due mesi con la Carta Acquisti | Come Fare la Domanda

MILANO " Si conferma per anche per il 2024 la Carta Acquisti , lo strumento di contrasto alla povertà destinato ai nuclei più vulnerabili, erede dell'ex. Sul sito del ministero dell'Economia sono disponibili i nuovi moduli da presentare presso le Poste per chiedere la, mentre chi ne è già in possesso non deve ripresentare la domanda. ...... quella che appare come un'offerta irrinunciabile è in realtà l'ennesima truffa messa in atto suinetwork. Tutto nasce dalla pagina Facebook fake "Milano" , nella quale i truffatori ...Con il 2024 si rinnova il programma Carta Acquisti dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che, se rientrano nei criteri Isee pre ..."Istituito un fondo per le emergenze in agricoltura con 300 milioni di euro e potenziato la 'Card dedicata a te', che passa da 500 a 600 milioni di euro. (ANSA) ...