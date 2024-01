Slittino | Fischnaller e compagni a caccia del podio a Winterberg

(Di martedì 2 gennaio 2024) Riprende dala Coppa del mondo disu pista artificiale, nella terza tappa stagionale dopo quelle di Lake Placid e Whistler. Sulla pista tedesca sono previsti due intense giornate di competizioni, precedute dalla consueta Nations Cup di venerdì. Al via del singolo maschile, sinora dominato da Max Langenhan con tre vittorie in altrettante gare, Dominik, Leon Felderer e Alex Gufler, con il detentore della Coppa del Mondo (attualmente quinto nella generale) che va adel primostagionale. Nel doppio maschile (comandato dagli austriaci Steu/Kindl con 255 punti), saranno presenti Ivan Nagler/Fabian Malleier (ottavi in graduatoria), Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (noni) e Ludwig Rieder/Lukas Gufler (dodicesimi), oltre a Lukas Peccei e Patrick Rastner. Fra le ...

