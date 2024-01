Sky Cinema e NOW | L' ordine del tempo | Martedi 2 Gennaio 2024

(Di martedì 2 gennaio 2024)Anche nel nuovo anno è ancora più bello tornare a casa con Sky- Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su SkyUno HD (canale 301) alle 21:15, "Allied - Un'ombra nascosta" diretto da Robert Zemeckis, con Brad Pitt e Marion Cotillard, offre una spy-story ambientata nel 1942 a Casablanca, con due spie innamorate durante una missione, ma la guerra porterà a segreti inconfessati. Alle 21:15 su SkyDue HD (canale 302), "L'del" presenta Edoardo Leo e Claudia Gerini in un film di Liliana Cavani. Un gruppo di amici in una villa sul mare scopre che un asteroide potrebbe colpire la ...

... è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione cone Prime Video, prodotto ... Ma alesordiscono da protagonisti in Amici come noi, di Enrico Lando. Segue la ...DOC " Nelle tue mani 3 Rai 1 e Raiplay 11 gennaio Dopo l'exploit della due - giorni al, Doc (... True Detective 4Atlantic e NOW 15 gennaio Jodie Foster è il grande nome della nuova, attesa ...Gennaio 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW, SEGNALAZIONI SKY / NOW - GENNAIO 2024 Gennaio 2024 è arrivato e con sé ha portato una ricca selezione di nuove serie TV da non perdere su Sky (e in s ...Sky Glass è in offerta: il TV di Sky è ora acquistabile a partire da 11,90 euro al mese, ecco i dettagli della promozione.