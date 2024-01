Sisma Giappone | il bilancio sale a 30 morti e 14 feriti gravi

(Di martedì 2 gennaio 2024) Leggi Anche, scosse di terremoto di magnitudo 7.6 e 6.2: quattro- 'Minaccia tsunami in gran parte superata', terremoto di magnitudo 7.6 Ultimo Aggiornamento Capodanno, è festa ...

(Adnkronos) - E' salito a 30 il numero dei morti in Giappone, a seguito della scossa di terremoto ... stanno ostacolando i soccorsi nell'area, dove il sisma ha provocato crolli e incendi.Erano le ore 8.10 in Italia, e le 16.10 locali, quando una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito la costa Occidentale del Giappone. Il sisma, che secondo gli esperti dell'Istit ...