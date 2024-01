Siena | gatto intrappolato in un tubo di scolo a Sovicille Salvato dai vigili del fuoco

(Di martedì 2 gennaio 2024) Intervento deidel) nella mattinata di oggi, 2 gennaio 2024, per soccorrere unin via di Barbicciaia, rimasto incastrato in una tubazione diposta a margine della strada L'articolo proviene da Firenze Post.

... Canale,V., Caterino, Fall, Salvatore. A disposizione: Vitiello, Marino, Mancini, Bartoli, Vesi, Laziz, Mercuri, Paletta, Di Sabatino. Allenatore: Mauro Chianese MATESE: Shiba, Romano,, ...... Luca Flores al piano e Robertoalla batteria, disco che negli anni è diventato un punto di ... Dal 1990 insegna contrabbasso e ensemble alla FondazioneJazz. Dal 2000 si esibisce anche con ...Sovicille (Siena), 2 gennaio 2024 – Disavventura a lieto fine per un gatto rimasto incastrato in una tubazione di scolo posta a margine della strada a Sovicille (in provincia di Siena). A trarre in sa ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 ...