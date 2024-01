Si presenta in ospedale con la moglie morta | sospettato di femminicidio

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 2 gennaio 2024) Una donna di 71 anni è stata portata ieri sera all'di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dal marito. All'arrivo l'anziana era già senza vita e l'uomo ha riferito che sarebbe caduta dalle scale di casa. La coppia abita nel comune di Sant'Oreste, in provincia di Roma. Ad un primo esame medico però le ferite non sono risultate compatibili con la versione del marito, per cui i sanitari hanno chiamato i carabinieri.