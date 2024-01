Si finge giornalista e accoltella il leader dell’opposizione | Corea del Sud sotto choc video

(Di martedì 2 gennaio 2024) Shock indel Sud. IlLee Jae Myung è statoto nel corso di un evento pubblico a Busan. Secondo quanto riferito, Lee stava rispondendo alle domande dei giornalisti mentre visitava il sito per il nuovo aeroporto sull’isola sudorientale di Gadeok, parte della città metropolitana di Busan, quando un uomo lo hato al collo, alla giugulare. Chi è Lee, vittima dell’aggressione Il presunto aggressore è stato arrestato sulla scena.di centrosinistra, Lee era stato sconfitto da Yoon Suk Yeol alle presidenziali del marzo scorso. Lee, capo del principale partito d’opposizione, il Partito Democratico, è stato subito portato in ospedale. La polizia ha assicurato che era cosciente, ma al momento le sue ...

