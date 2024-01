Si avvicina e mira al collo | il video del leader coreano accoltellato

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 2 gennaio 2024) In Corea del Sud il clima politico è teso. Ildell’opposizione, Lee Jae Myung, è stato vittima di un attacco, come raccontato dai media locali. Mentre visitava il sito per il nuovo aeroporto sull’isola sudorientale di Gadeok, Lee è statoal. L’attacco è avvenuto mentre Lee rispondeva alle domande dei giornalisti, una folla si era radunata attorno a lui. Un uomo si èto sotto falso pretesto per poi pugnalarlo al. Portato d’urgenza in ospedale, Lee è cosciente e non è in pericolo di vita. L’aggressore, 67 anni, ha dichiarato agli investigatori di aver acquistato online il coltello da 18 centimetri utilizzato nel tentato omicidio. Lee, 59 anni, è ildel principale partito di opposizione, di centrosinistra. Ha perso le elezioni presidenziali ...