Servizio 118 al collasso per carenza di personale

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilemergenza-urgenza del sistema 118, svolge unindispensabile per la comunità garantendo una assistenza h. 24 e per 365 giorni l’anno al fine di garantire la gestione tempestiva delle patologie tempo dipendenti. A circa 8 mesi dall’avvio del processo di internalizzazione del SET 118 da parte della Sanitaservice, siamo costretti a registrare il rischio di implosione delper la gravedi, aggravata della recrudescenza del covid e dal picco influenzale e dagli infortuni. Rispetto al Business Plan approvato dalla Sanitsaerviceed autorizzato in prima istanza dalla Regione Puglia, mancano 40 operatori e si attende da circa 8 mesi la pubblicazione del bando per l’assunzione delle unità mancanti, evidenzia la Segreteria FIALS Taranto. Il blocco delle ...