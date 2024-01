Serie C | i gol più belli del 2023 | vince Chiricò

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il gol di Cosimodel Catania nella trasferta contro la Casertana è stato votato come gol più bello deldai follower dei canali social dellaC. Al secondo posto la prodezza di ...

Giorni caldissimi per il calcio italiano! El Milan ganó 1-0 al Sassuolo y con la ley del mínimo esfuerzo sobrevivió a su propia espesura gracias a ... (justcalcio)

La Serie A saluta un anno nel quale sono stati segnati gol belli ssimi: da Kvaratskhelia a Theo Hernandez, da Ngonge a Muriel, passando per Dimarco, ... (247.libero)

Ildi Cosimo Chiricò del Catania nella trasferta contro la Casertana è stato votato comepiù bello del 2023 dai follower dei canali social dellaC. Al secondo posto la prodezza di Alessio Curcio della Casertana contro il Giugliano. Medaglia di bronzo, infine, per la rovesciata ...... Milan e TottenhamUna delle principali rivelazioni di questa stagione, inA, è senza dubbio ... Radu Dragusin © LaPresse - Calciomercato.itPrestazioni notevoli e anche un paio didavvero ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Alla vigilia di Roma-Cremonese, sfida valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, il tecnico grigiorosso Giovanni Stroppa è.