Serie A | questa non ci voleva | l’ufficialità è una mazzata

Leggi su rompipallone

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pochi istanti fa è arrivata una notizia pessima per un club diA, che deve fare i conti con un nuovo infortunio. Il Milan in questi minuti sta battendo il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia. Una vittoria non molto sofferta nonostante i tanti cambi da parte di Stefano Pioli per concedere un po’ di turnover ai migliori giocatori. Il successo contro il Sassuolo ha portato una boccata di ossigeno nell’ambiente milanista, che ora dovrà centrare quantomeno l’obiettivo della Coppa Italia. L’ampio margine di distacco da Juve e Inter e l’eliminazione dalla Champions hanno praticamente annullato due dei 3 obiettivi stagionali che erano stati prefissati a giugno. Ora a ‘tormentare’ i pensieri dei tifosi milanisti c’è l’Europa League, che non è stata mai vinta dal club e che non è affatto scontato che possa avvenire instagione, viste le ...