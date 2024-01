Serie A | il Giudice Sportivo ferma per un turno quattro giocatori | squalificati anche Mazzarri e Palladino

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tramite un comunicato ufficiale, ilha reso noti i provvedimenti presi in seguito alla diciottesima giornata diA 2023/2024, andata in scena venerdì 29 e sabato 30 dicembre. Sono statiper unMirko Maric (Monza), espulso nel recupero, Liberato Cacace (Empoli), Lewis Ferguson (Bologna) e Manuel Locatelli (Juventus), tutti ammoniti essendo diffidati.ti per una giornatadue allenatori, Waltere Raffaele, entrambi espulsi in occasione del match del Maradona tra Napoli e Monza. Cinque infine le società multate per i comportamenti dei propri tifosi, eccole di seguito: Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato ...

Commenta per primo Di seguito le decisioni delSportivo dopo la 18esima giornata del campionato diA. CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA MARIC Mirko (Monza): per avere, al 50° del secondo ...Sono state pubblicate le decisioni delSportivo sulla 18ª giornata diA. Una giornata di squalifica per Walter Mazzari , "con ammonizione (Terza sanzione); per avere inoltre, al 37° del secondo tempo, uscendo dall'area ...L'argentino ha ricevuto la nona sanzione del suo campionato mentre il club dovrà pagare un'ammenda per i cori contro un calciatore avversario e per il lancio di un seggiolino ...MARIC Mirko (Monza): per avere, al 50° del secondo tempo, dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale e lanciato un pallone sul terreno di giuoco al fine di ritardare la ri ...