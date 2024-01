Serie A | i provvedimenti del Giudice Sportivo | 4 giocatori squalificati

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Gerardo Mastrandrea,della LegaA, ha comunicato tutti ie allenatorinella prossima giornata Gerardo Mastrandrea,della LegaA, ha comunicato tutti ie allenatorinella prossima giornata. Ecco i dettagli della nota. NOTA – Maric (Monza): per avere, al 50° del secondo tempo, dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale e lanciato un pallone sul terreno di giuoco al fine di ritardare la ripresa della gara. Cacace (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Ferguson (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un ...