Serie A | Giudice Sportivo | stop per Mazzarri e Palladino Tifoso ferito | multa per gli ultras della Roma Tutte le decisioni

Un turno ad altri 13 calciatori. MILANO - Tre giornate di squalifica per il calciatore del Palermo Ivan Marconi e per quello della Sampdoria Pajtim ... (ilgiornaleditalia)

Un turno ad altri 13 calciatori. MILANO - Tre giornate di squalifica per il calciatore del Palermo Ivan Marconi e per quello della Sampdoria Pajtim ... (247.libero)

Undi New York ha deciso che saranno divulgati i nomi di circa 200 individui coinvolti nel caso ... I due erano stati condannati dopo unadi processi, per aver orchestrato un sistema che ...Coppa d'Africa 2024: i calciatori diA che la giocheranno. Dal 13 gennaio irromperà anche la ... approfittando della squalifica inflitta dalsportivo dopo il rosso incassato all'Olimpico ...Saranno resi noti i nomi di circa 200 collaboratori e "clienti" implicati negli scandali sessuali orchestrati dal magnate americano ...Tanti calciatori in Coppa d’Africa, un big in Coppa d’Asia. Ci sono anche esclusioni di lusso, che faranno sorridere gli allenatori di riferimento.