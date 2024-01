Serie A | Casini | “Al lavoro per Var più trasparente | attenzione al tempo effettivo Diverse riforme sul tavolo”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il presidente della LegaA, Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 toccando diversi temi e tracciando una sorta di bilancio quando siamo ormai giunti al giro di boa del massimo campionato. Dopo alcune polemiche post Juventus-Roma,ha dovuto rispondere ad alcune domande inerenti il fuorigioco automatico: “Si sta lavorando su alcune sperimentazioni interessanti per rendere l’operato del Var il piùpossibile, penso alla pubblicazione delle conversazioni tra gli arbitri – spiega – Ma credo anche che un tema importante sia quello di uniformare la durata delle gare, pensando anche al. Stiamo mettendo sulidee per le, sono quasi tutte cose che la Lega ...

