Sequestro da un milione di euro al boss del clan De Micco-De Martino

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBeni per circa undisono stati sequestrati dal Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli a Ciro Naturale, 47 anni, ritenuto dalla Dda al vertice delnapoletano dei De–De. Le Fiamme Gialle hanno messo i sigilli a un’abitazione con box auto, a due vetture e a quanto trovato sui conti correnti riconducibili al 47enne. Secondo gli inquirenti si tratta di beni frutto dello spaccio di droga. Ilè frutto di indagini delle fiamme gialle scaturite dai provvedimenti di fermo notificati dalla Polizia di Stato lo scorso 14 settembre a Ciro Naturale, al figlio e al cognato, tutti accusati di detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico e tentata estorsione, aggravati dal ...

