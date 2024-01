Senza tetto dormono nel sottopasso di via Vinciprova | pedoni tra rifiuti e cattivi odori

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è chi difende la loro preper senso di umanità rispetto a una situazione difficile, chi invece chiede maggiore decoro per la città: Salerno si divide sulla predei clochard cheda giorni nelpedonale di via. Sono stati già diversi i tentativi dei vigili urbani di Salerno di invitarli a lasciare l’area offrendo unnei centri di accoglienza presenti nel comune di Salerno,successo. Come diverse segnalazioni fanno notare, un ampio tratto delè occupato dai dueche lasciano distesi di panni sporchi maleodoranti di urina, cibo abbandonato costringendo ia scansare sacchetti e sporcizia. Il ...

