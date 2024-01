Semplici | «Il Sassuolo non è abituato a lottare per salvarsi ma Dionisi sa come uscire fuori dalla crisi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Le parole di Leonardo, tecnico ex di Spal e Spezia, sul campionato italiano, tra corsa scudetto e lotta salvezza Leonardo, 56 anni, ha portatoC alla A la Spal. L’ultima sua esperienza in panchina è stata a La Spezia. É un allenatore che ha navigato spesso nelle acque della zona pericolo. In questa veste La Gazzetta dello Sport lo ha interrogato su quanto sta capitando in Serie A, mentre lui sta girando parecchio in Italia e all’estero per aggiornarsi («Sto anche studiando l’inglese: non voglio lasciare nulla al caso e non voglio precludermi niente»). ZONA SCUDETTO – «In alto l’Inter sta facendo un grande campionato, la finale di Champions gli ha dato grandi convinzioni. É nettamente favorita ma la Juve senza coppe può essere insidiosa. La grande delusione è il Napoli, le sorprese positive Bologna e ...