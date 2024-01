“Se il coltello non basta ho la pistola” | straniero esige di non pagare il conto e minaccia i camerieri

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 gennaio 2024) Stavolta il prepotente di turno non si è limitato ad alzarsi e ad andarsene prima diildovuto al ristorante. No, in questa inquietante vicenda che arriva da Genova – rilanciata dai media locali – l’autore delle sfregio si è spinto ben oltre la bravata: e il caso si è chiuso – per il momento – con una denuncia per tentata estorsione, resistenza e tentata evasione. Queste le accuse rivolte a un 49enne originario dell’Ecuador, arrestato nella serata di sabato 30 dicembre dagli agenti delle volanti della polizia. Reati che preannunciano cosa ha combinato lo, che – come riporta il sito di Genova Today – ha prima lautamente cenato «in una pizzeria in Salita San Giovanni nella zona di Prè –. Poi, al momento di saldare il, ha pensato bene di sfoderare une di ...