Se i sogni del 2023 non si sono realizzati ormai non c' è più nulla da fare Se non prenderne atto e cercare di renderli concreti nel 2024 Come? In 5 semplici mosse per trasformare in progetto quello che spesso è pura materia onirica

(Di martedì 2 gennaio 2024) Prima di tutto complimenti! Avere ancora deida realizzare, soprattutto da una certa età in poi, è un ottimo segno. Significa che si è vivi dentro, non solo fuori., però si tende a reprimere questa parte interiore,se provare un intenso desiderio pero avere qualcosa sia da destinare al massimo all’adolescenza, o tutto al più a chi si sente ancora in carriera, lavorativa o amorosa che sia. «Avere dei, invece, è più che legittimo edi trasformarli in progetti per poterli davvero realizzare non solo è possibile, ma è doveroso per il nostro benessere interiore» spiega Francesca Zampone, master coach a Milano. Ecco 5 consigli da mettere subito in pratica per un nuovo anno, davvero nuovo. ...