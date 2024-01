Scritte di insulti sulla boutique di Chiara Ferragni a Roma

Lesono state realizzate con un pennarello nero e stanno attirando l'attenzione di passanti ... Addirittura c'è chi si ferma davanti a quegliper scattarsi dei selfie. Sotto al video, ...Duecon altrettantisono apparsi all'esterno del negozio di Roma della catena di punti vendita di Chiara Ferragni . Come ha mostrato dall'account TikTok @imtito, l'esterno del negozio ...Il brindisi alle 21 per i bambini, lei rispunta ma defilata Tra i follower c’è chi provoca: «A che ora il pandoro». Vandalizzato il suo negozio a Roma. Scritta: «Bandita, truffatrice» ..."Truffatrice" e "bandita". Dagli insulti social, agli atti vandalici: non c'è pace per Chiara Ferragni il cui punto vendita romano di via del Babuino è finito vandalizzato da alcune scritte.