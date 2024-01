Scontro tra camion e ambulanza in Friuli | tre morti

(Di martedì 2 gennaio 2024) AGI - Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite un tragico incidente stradale avvenuto inlungo la Cimpello-Sequals, nel comune di Zoppola. Stando alle prime informazioni giunte, sono tre i mezzi coinvolti: un Suv, une un'della Croce rossa. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della sala operativa hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, ambulanze. Sul posto anche personale del 118, i vigili del fuoco di Pordenone e di San Vito al Tagliamento e le forze dell'ordine per i rilievi di legge. Dopo l'urto ilha sfondato il guard-rail ed è finito ruote all'aria nella piana sottostante.

