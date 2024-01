Sconfitto Morales | la rielezione perpetua non è “diritto umano”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 2 gennaio 2024) In Bolivia la Corte Costituzionale ha annullato “il” alladi Evo. L’ex presidente si era candidato per la quarta volta consecutiva nel 2019, nonostante la Costituzione prevedesse laper un solo mandato consecutivo. Inoltre, il leader socialista nonché da 5 lustri presidente del poderoso sindacato dei produttori di coca aveva ignorato il referendum del 21 febbraio 2016, quando la maggioranza votò no alla sua ricandidatura però, nel novembre 2017, fu autorizzato dalla stessa Corte Costituzionale perché riteneva che non candidarsi violasse “i suoi diritti umani inalienabili”. Il governatore di Santa Cruz, prigioniero politico da oltre un anno durante il quale ha perso 40Kg, Luis Fernando Camacho (un terrorista per il regime boliviano, ...