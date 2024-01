Sci di Fondo | Tour de Ski 2024 A Davos Federico Pellegrino sogna di calare la “Scala Reale”

Caterina Ganz la migliore delle azzurre col 33esimo posto Dobbiaco - Fuga solitaria per Jessie Diggins che parte in testa e taglia per prima il ... (247.libero)

Caterina Ganz la migliore delle azzurre col 33esimo posto Dobbiaco - Fuga solitaria per Jessie Diggins che parte in testa e taglia per prima il ... (ilgiornaleditalia)

L'anno dellodisi apre con l'inseguimento in tecnica libera, terza tappa del Tour de Ski . A Dobbiaco, Bolzano, Jessie Diggins taglia il traguardo per prima , competando i 22 chilometri di gara in 58'18'...di, la curiosità si sposta a Minneapolis . Biathlon, occhio ai mondiali di Nove Mesto . Gli altri appuntamenti iridati . Le gare italiane al femminile per esaltare la Valanga Rosa. Come ...Nicolò Molteni è amareggiato e arrabbiato. I piazzamenti nella tappa di Bormio della Coppa del Mondo, (35° nella discesa di giovedì, 37° nel supergigante di venerdì) non lo hanno soddisfatto.Federico Pellegrino tiene alta ancora una volta da solo la bandiera dello sci di fondo italiano e sfodera una buona prestazione nell'inseguimento di 20 km a tecnica libera di Dobbiaco, valevole come t ...