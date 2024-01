Sci alpino | De Chiesa su Lara Colturi | “Dispiace che i giovani scelgano altre bandiere Non so se sarà come Goggia e Brignone”

Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024)è ritenuta dagli addetti ai lavori una potenziale fuoriclasse, in grado di essere grandissima protagonista nel prossimo futuro. La 17enne ha iniziato la sua seconda stagione nella Coppa del Mondo di sci, lasciandosi alle spalle un infortunio. La figlia di Daniela Ceccarelli, campionessa olimpica a Salt Lake City 2002 in superG, difende i colori dell’Albania e per il momento il suo miglior risultato in carriera è il 12mo posto ottenuto nel gigante di Killington lo scorso 25 novembre. L’atleta è andata a punti in dieci occasioni nel massimo circuito internazionale itinerante, tra i vari risultati figurano anche tre 17mi posti (gigante di Killington 2022, giganti di Kronplatz a gennaio 2023) e tre 25mi posti in slalom (l’ultimo il 26 novembre a Killington). Nelle ultime due gare disputate a Lienz ha collezionato un ...