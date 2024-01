Schwoch | “Napoli | una città che ho dentro e l’esperienza più importante della mia carriera”

(Di martedì 2 gennaio 2024)rivela:cruciale. Analisi sulle sfide azzurre, attaccanti e il ritorno di Mazzarri. CALCIO– Stefan, noto cronista Dazn ed ex calciatore con un passato tra le fila dele del Torino, ha partecipato al programma radiofonico “1 Football Club” su 1 Station Radio, condividendo le sue riflessioni sull’attuale situazione dele la sua esperienza personale nella squadra partenopea.ha elogiato il percorso di crescita incredibile delsotto la gestione di De Laurentiis, evidenziando il trionfo nello scudetto come punto culminante. Tuttavia, ha sottolineato che la conferma del successo è sempre più difficile e ha citato l’esempio di Kvaratskhelia, evidenziando le aspettative ...

