Schianto tremendo tra camion e ambulanza | morti e feriti

(Di martedì 2 gennaio 2024)sull’autostrada Cimpello-Seuqals, nei pressi di Pordenone. L’impatto è avvenuto oggi, 2 gennaio, intorno alle 14. Il bilancio provvisorio è terribile: tree altre sette persone ferite e in gravi condizioni. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, ma si segnalano più scontri tra veicoli leggeri e pesanti, tra i quali une un. Gli infermieri della sala operativa di Pordenone hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’automedica, il primo e secondo elisoccorso, nonché alcune ambulanze. Sul posto sono già operative le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L'articolo proviene da The Social Post.