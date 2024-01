“Sceglie lui | abbiamo capito” Ida Platano | il trono a Uomini e Donne verso la fine

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024), in attesa del ritorno del programma dopo l’Epifania arrivano anticipazioni molto molto interessanti dalle ultime registrazioni. Protagonista indiscussa Ida. Ida che nei giorni scorsi è stata duramente criticata per il modo in cui si è confrontata con Ernesto. Secondo parte del pubblico, infatti, Idaavrebbe dimostrato di non tenere in troppa considerazione il cavaliere arrivando al limite della maleducazione. >>“Era il suo primo giorno di lavoro”. Schianto di Pordenone, chi sono le tre vittime dell’incindente sulla statale Un esempio? Ecco tre commenti che renderanno benissimo l’idea. “Comunque stodi Ida sta dimostrando quanto lei sia piatta come persona e alquanto noiosa se non le si cuciono addosso delle dinamiche appositamente su di lei…finalmente ...