Savona e quella vecchia darsena che non esiste più

(Di martedì 2 gennaio 2024) Stimolato da una recensione in rete di un ennesimo ristorantino affacciato sulladi, mia città natale, decido di scrivere questo post tutt’altro che beneaugurante circa il nostro futuro. Ma se pensassi positivo sarei simile a Jovanotti. Dicevo delladi, originariamente l’unico porto della città, chiamato dai locali “cu de Beu”, derivazione dal francese quai de bois, poiché sulla calata venivano sbarcati i legnami, spesso provenienti dall’estero. Su di essa non influirono né l’aumento dei traffici commerciali che vennero dirottati sulla nuova, né la nascita di un piccolo polo industriale tra laed il mare aperto,che sarà l’Italsider. La ...

che andrà in scena ad Alassio sarà l'ottava edizione che avrà, come negli precedenti, una ... Marina di Alassio, Gesco Servizi, Associazione nazionale alpini sezione digruppo di Alassio, ...Contagiando in primis Torino, Imperia,, Nizza, il Principato di Monaco. Abbiamo molto lavoro ... Ventotene, Chivasso Troppo ambiziosa questa visione Per noi èpossibile, l'unica, ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...Si tratta di magazzini, alloggi, negozi in centro e terreni. I più redditizi sono i locali commerciali del centro con canoni mensili che arrivano a quasi 3.500 euro al mese ...