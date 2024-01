Sassuolo | Dionisi | «L’Atalanta non ci spaventa | vogliamo i quarti»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Le parole di Alessio, tecnico del, in vista della sfida di Coppa Italia contro. I dettagli Alessioha parlato ai canali ufficiali delin vista degli ottavi di Coppa Italia contro. PAROLE – «Avendo delle partite ravvicinate, andiamo dietro a quello che è stato il turno precedente dove avevano trovato spazio dei ragazzi che avevano giocato meno in campionato, così sarà anche domani, ma rispetteremo l’impegno perché l’impegno è arrivare ai, sapendo che non sarà semplice ma ce la giochiamo. Chi giocherà ha le qualità per fare bene, abbiamo le qualità per fare partita contro. Una squadra forte, con una identità ben chiara, un allenatore che la allena da anni con grandi ...

Nove giorni dopo, i bianconeri affronteranno tra le mura amiche la rivale più temibile del quartetto di gennaio, ildi Alessio. Il giorno 21, sarà invece il Lecce di Roberto D'Aversa ...Le parole di Leonardo Semplici, tecnico ex di Spal e Spezia, sul campionato italiano, tra corsa scudetto e lotta salvezza Leonardo Semplici, 56 anni, ha portato dalla C alla A la Spal. L'ultima sua ...Test importante per Dionisi, costretto a vincere per far riemergere il proprio Sassuolo da una catena di risultati negativi. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. In trasferta, quest'anno, ha ...Il tecnico neroverde ci crede alla vigilia della sfida con l'Atalanta ROMA (ITALPRESS) - 'Ci teniamo. Il nostro obiettivo è quello passare il ...