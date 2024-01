Sassuolo | Dionisi | “Coppa Italia? con l’Atalanta l’obiettivo è passare il turno”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) Alessio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale didomani in casa del. “Allaci tengono tutti, il nostro obiettivo è quello diil. Non dobbiamo trascurare il fatto che giocheremo pochi giorni dopo in campionato contro la Fiorentina, ma abbiamo un organico per sopperire a questo. Andiamo a Bergamo con le nostre risorse, la nostra identità, a giocarcela. Giochiamo contro una squadra di un altro livello, che ha l’Europa in testa e giocatori di livello, ma giochiamo in uno stadio che sarà uno stimolo. Nei dettagli dobbiamo migliorare, con il Milan la prestazione è stata buona ma non può bastare“. “Avendo partite ravvicinate, andiamo ...