Sanremo 2024 | svelati i nomi degli artisti che si esibiranno in collegamento dalla nave

Primo annuncio dell’anno per Amadeus in vista del Festival di SANREMO che prenderà il via fra poco più di un mese, il prossimo 6 febbraio. Durante ... (bubinoblog)

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Musica, le reazioni dei cantanti in gara sui social. FOTO Gli artisti hanno scoperto dalla tv di essere stati scelti per il Festival e, ...Proseguono i lavori per la creazione della 'cittadella dello sport' di Pian di Poma a. Mentre cresce l'attesa per la ripresa dei lavori al palazzetto e da tempo sono terminati quelli del campo a 11, in queste ore sono concluse le operazioni di posa e sistemazione del manto ...Nuovo annuncio di Amadeus al Tg1. A poco più di un mese dall'inizio den Festival di Sanremo 2024, nel secondo giorno del nuovo anno il direttore ...Mercoledì 7 febbraio 2024 sulla nave da crocera del Festival di Sanremo 2024 ci sarà Bob Sinclar. L'annuncio è stato fatto poco fa da ...