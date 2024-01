SANREMO 2024 | GIGI D’AGOSTINO OSPITE MANDA IN TILT I SOCIAL | “TORNA IL MAESTRO”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 2 gennaio 2024) Primo annuncio dell’anno per Amadeus in vista del Festival diche prenderà il via fra poco più di un mese, il prossimo 6 febbraio. Durante il Tg1, il conduttore e direttore artistico ha svelato i nomi degli ospiti che saliranno sul palco galleggiante della nave da crociera ormeggiata al largo della città ligure, come accade ormai da qualche anno. “La prima sera ci sarà un rapper fortissimo, numero uno in classifica, Tedua. Mercoledì un produttore e dj di livello internazionale Bob Sinclar, nella terza serata a bordo un cantante molto amato dai giovani, Bresh, e la quarta sera un altro dj, il grande ritorno di. La quinta sera chiuderà Tedua, ma con una sorpresa». Rapper amati dai ragazzi e dj celebri per «cinque serate imperdibili», così Ama in collegamento dal palco della nave, fra cui spicca senza dubbio il ...